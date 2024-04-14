14 Nis 2024 - 07:35- Gündem G:

Son dakika - Birçok ülke hava sahasını kapattı

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İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından birçok ülke alarma geçti. Saldırının ardından bazı ülkeler peş peşe hava sahasını kapattıklarını duyurdu. Öte yandan İran, İsrail'in kendilerine saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere karşılık vereceğini duyurdu

Son dakika - Birçok ülke hava sahasını kapattı mask
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Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi. Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti. İran medyasında yer alan haberlere göre Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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14 Nis 2024 - 07:35 - Gündem

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