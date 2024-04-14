BURSA'nın İnegöl ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Ankara’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Efecan Y. (30) yönetimindeki 34 GMP 443 plakalı otomobile, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından gelen Oğuzhan B. (27) idaresindeki 35 GD 5631 plakalı otomobil çarptı. Kaza yapan bu araçlara arkalarından gelen Altan G. Yönetimindeki 10 TE 587 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan Nejla G. (45), Cihan G. (21), Saniye Ç. (72) ve Nurhan B. (24) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Bayram dönüşü zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.