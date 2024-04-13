13 Nis 2024 - 23:09- Dünya G:

Son dakika! İran İsrail'i vurdu

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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

Son dakika! İran İsrail'i vurdu mask
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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Tahran'dan beklenen adım geldi. İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağını açıklayan İran harekete geçti.

İRAN İSRAİL'E İHA'LARLA SALDIRIYOR

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanıldığı belirtildi.

Gelen bilgilere göre İHA'lar Irak'tan kalktı. İran hava sahasını tamamen kapatırken ABD ve İsrail saldırının başladığını doğruladı. İsrail'in askeri kaynakları, İnsansız Hava Araçları'nın İsrail'e 8 saat içinde gideceğini söyledi.

NE OLDU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İRAN, MİSİLLEME YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

BİDEN, İSRAİL'E SAHİP ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İSRAİL'DEN "İRAN SALDIRIRSA KARŞILIK VERECEĞİZ" ÇIKIŞI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.

İRAN, İSRAİL BAĞLANTILI BİR GEMİYE EL KOYDU

İran medyası kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktardı. Portekiz bandıralı ve İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koyulduğu ifade edildi.

Kaynak: SONDAKİKA

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13 Nis 2024 - 23:09 - Dünya

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