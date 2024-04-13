13 Nis 2024 - 23:00- Gündem G:

Katliam gibi kaza! Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı

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Gaziantep'te bir otomobil sağ şeritte kaza yapan araca çarptı. Kazada 2 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Katliam gibi kaza! Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı mask
Katliam gibi kaza! Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı
Katliam gibi kaza! Otomobil, kaza yapan araca çarptı: 2 ölü 7 yaralı
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Gaziantep’te seyir halindeki otomobilin yol kenarında kaza yapan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Evren ile Mehmet Şerif Evren yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Ferman C. İdaresindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil sağ şeritte kaza yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 AGS 294 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ali Evren'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Şerif Evren de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 7 kişi de Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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13 Nis 2024 - 23:00 DHA Gaziantep- Gündem

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