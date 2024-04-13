Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası Fernando Santos'a kesildi.
Siyah-Beyazlı yönetim, Portekizli teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;
''Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır''
ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yapmıştı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi:
16 maç
7 galibiyet
4 beraberlik
5 mağlubiyet
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.