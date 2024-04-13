Survivor Pınar'ın acı günü!

Survivor All Star'da ada hayatında yaşadığı tartışmalarla sıkça kendinden söz ettiren Pınar Saka, Aysu Keskin ile çıktığı düelloyu kaybederek yarışmaya veda etmiş ve Türkiye'ye dönmüştü.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Pınar Saka sosyal medya hesabından kuzeni Özge'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kuzeniyle birlikte hastane odasında çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Saka, "Kuzenimiz, canımız Pınar'ın Özge'sini kaybettik" dedi.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.