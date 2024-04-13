Testereyle kestiği ağacın altında kaldı

Karabük’ün Eflani ilçesinde testereyle kestiği ağacın altında kalan Orhan Ünal (27) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Ünal, kavak ağaçlarını kesmek için E.S. ve E.S ile birlikte bölgeye gitti. Y.E’nin kavak ağaçlarının kesilmesi için anlaşmasının ardından üç kişi kesim işlemine başladı. Ünal, motorlu testere ile bir kısmını kestiği ağacın arazinin yanındaki samanlığın üzerine devrilmemesi için çelik halat ile bağlayıp traktör ile çekerek devirmeye çalıştı. Bu sırada yerinden kopan ağaç Ünal’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ünal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Eflani Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili E.S., E.S. ile kesim işini ayarlayan Y.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.