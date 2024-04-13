Feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Batman’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi Selahaddin Nebioğlu Caddesinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 43 AAC 764 plakalı otomobil ile Muhammed Murat K. (25) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Savrulan minibüs kaldırıma, ardından da direğe çarparak ters döndü. Kazada sürücüler ile minibüsteki Ali T. (35) ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘OLAY YERİNDEN GEÇEN DOKTOR, YARDIMCI OLDU’

Kazayı gören esnaf Melik Okan, yoldan geçen bir doktorun yaralılara yardımcı olduğunu belirterek, “Dükkanda oturuyordum. Siyah bir otomobil ile beyaz minibüs önce onlar çarpıştı daha sonra minibüs kaldırıma, kaldırımdan sonra da direğe vurup ters yattı. Ters yattıktan sonra beyaz minibüsün bir yerinden benzin akmaya başladı. Yaralılar vardı. Yaralıların biri kendi imkanıyla, öbürlerini biz kendi imkanımızla dışarıya çıkardık. Ambulansı aradık. Ambulans geldikten sonra tabi bizde yardım ettik onlara. Beraber sedyeye attık ambulanslara bindirdik. Birinin kafasında kanama vardı, benim çıkardığım gencin. Bir tanesi de öyle tahmin ediyorum incinmişti. Hareket edemiyordu. Biz onu yerde düz yatırdık. Bir tane doktor yetişti o sırada başlarına. Sivil bir doktor yoldan geçiyordu herhalde. O biraz yardımcı oldu. Onlara hareket etmemelerini söyledi” dedi.

Kaynak: DHA