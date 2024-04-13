Mersin'de 3 kuzenden günlerdir haber alınamıyor

Mersin'de 2’si kardeş 3 kuzenden Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusu yaptığı çocuklar bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki TOKİ evlerinde oturan 13 yaşındaki İ.E.K. ve ablası 16 yaşındaki N.K. ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri 13 yaşındaki kız çocuğu M.P., Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden ayrıldı. Dedeleri vefat ettiği için taziye ile uğraşan aile bir süre sonra çocukların kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerine başvuran aile, gelen ihbarları değerlendirerek kent merkezinin yanı sıra farklı şehirlerde de çocuklarını arama çalışmasını sürdürüyor. Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.