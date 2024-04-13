13 Nis 2024 - 22:03- Gündem G:

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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İstanbul Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kağıthane'de aralarında husumet bulunan C.Ö. ile cadde üzerinde karşılaşan 3 kişi, silahla rast gele ateş etmeye başladı. Saldırıda C.Ö. ile birlikte 3'ü kadın 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen 3 kişi, aralarında husumet bulunan C.Ö. ile karşılaşınca etrafa rast gele ateş etmeye başladı. Saldırıda C.Ö. ile birlikte D.E., M.K., S.A., D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı anında sokaktan geçtiği öğrenilen ve ağır yaralanan D.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralılardan S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Bir kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 4 kişinin de yaralandığı saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin camına merminin isabet etmesi ve ardından vurulan bir kişinin yere düştüğü anlar görülüyor.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini belirledi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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13 Nis 2024 - 22:03 DHA İstanbul- Gündem

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