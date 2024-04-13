Korkunç kaza! Otomobil takla atıp tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Ters duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Niğde- Kayseri karayolu Gülbayır mevkisinde meydana geldi. Saniye E. yönetimindeki 71 AAD 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Otomobilin ters vaziyette durduğu kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ahmet S. ve Barış A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi'ne Kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.