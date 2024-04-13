İnstagram'da siyasi içeriklere sınırlama

İnstagram, kullanıcılarının akışlarında görünen siyasi içerikleri otomatik olarak azaltmaya başladı. Ancak sınırlamalardan memnun olmayanlar için de bu seçenekleri değiştirmenin yolunu açık bıraktı.

Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya uygulaması, kullanıcıların takip etmediği ancak akışlarında karşılarına çıkan hesaplardan siyasi içerikli olanları önermeyi durdurdu. Instagram, “Ayarlar” sekmesinde kullanıcı hesaplarında "siyasi içerik" kontrolünü otomatik olarak "sınırla" olarak seçti. Sınırlamalar, Instagram hesaplarına bağlı Threads hesapları olan kullanıcıları da etkiliyor.

Ancak bu değişiklik, birçok ülkede önemli seçimlerin yapıldığı bir yılda Instagram'ın siyasi söylemi gereksiz yere sınırladığını düşünen bazı kullanıcılar arasında tepkiye yol açtı.

VOA Türkçe'nin derlemesine göre, haber almayı zorlaştıran bu sınırlamaları şu üç adımda aşmak mümkün:

1) Instagram’da profil sayfanıza gidin ve sağ üstteki “üç çizgi” simgesine dokunun.

2) Yukarı kaydırarak “içerik tercihleri”ne, açılan sayfada da “siyasi içerik”e dokunun.

3) “Takip etmediğin kişilerden gelen siyasi içerikleri sınırlaMA”ya dokunun.

Filtreyi kapatma seçeneği kullanıcı ayarlarında her zaman mevcut olsa da, birçok kişi Meta'nın bu değişikliği yaptığının farkında değildi.

'SİYASİ' İÇERİKLE KASTEDİLEN NE?

Meta'nın siyasi içerik tanımı muğlak. Bir Meta sözcüsü CNN'e şunları söyledi: "Araştırmalardan yola çıkarak, siyasi içerik tanımımız, hükümet veya seçimlerle ilgili konular hakkında olması muhtemel içerik. Örneğin, yasalar, seçimler veya sosyal konularla ilgili gönderiler. Bu küresel konular karmaşık ve dinamikt, bu da yaklaşımımızı geliştirmek için platformlarımızı kullanan kişiler ve topluluklarla ve bağımsız uzmanlarla etkileşim kurmaya devam ettikçe bu tanımın gelişeceği anlamına geliyor" demişti.

Uygulama içi ayarlarda ise "siyasi içerik" "hükümetlerden, seçimlerden veya bir grup insanı veya genel olarak toplumu etkileyen sosyal konulardan bahsetme olasılığı" olarak tanımlanıyor.

META NEDEN SİYASİ İÇERİKLERİ AZALTIYOR?

Aslında Meta bu ayarı uygulamaya koyduğunu şubat ayında bir blog yazısında duyurmuş, takip edilen hesaplardan gelen içeriği filtrelemeyeceğini, bunun yerine algoritmasının takip edilmeyen hesaplardan gelen siyasi içeriği sınırlayacağını bildirmişti. Bu adım, Meta'nın 2021'den bu yana Facebook platformundaki siyasi içeriği azaltmaya devam etmesiyle birlikte geldi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg 27 Ocak 2021’de "Şu anda topluluğumuzdan duyduğumuz en önemli geri bildirimlerden biri, kişilerin hizmetlerimizdeki deneyimlerini siyaset ve kavganın ele geçirmesini istemedikleri" demişti. Bu açıklamanın 6 Ocak 2021 Kongre saldırısından üç hafta sonra gelmesi dikkat çekmişti.

ABD basını, Kongre saldırısının ardından Meta'nın yöneticilerinin, yanlış bilgi ve dezenformasyon, nefret söylemi ve partizan önyargıları güçlendirdiği eleştirilerinden bıktığı için siyasi ve sosyal konularla ilgili içeriği azaltmak için değişikliğe gittiğini yazmıştı.

Meta, platformun haber ve siyaseti daha da önemsizleştirmesi nedeniyle Nisan ayı başında ABD ve Avustralya'daki kullanıcılar için Facebook Haberler sekmesini kullanımdan kaldırmıştı. Bu özellik geçen yıl İngiltere, Fransa ve Almanya'da kapatılmıştı.

2019 yılında kullanıma sunulan Haberler sekmesi, ulusal ve uluslararası haber kuruluşlarının yanısıra daha küçük, yerel yayınlardan başlıkları derliyordu.

Kaynak: KARAR