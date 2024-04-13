Antalya'da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin otoyoldaki bariyerlere çarpması sonucu biri bebek iki kişi yaralandı.
Doğan Çankaya'nın kullandığı 41 AEC 884 plakalı otomobil, Manavgat-Akseki kara yolu Taşkesiği mevkisinde otoyoldaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Mahide Efsane (29) ve Deniz Aras Çankaya (1) yaralandı.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.