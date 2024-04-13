Feci kazada araç hurdaya döndü! Oracıkta can verdi

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol ayrımındaki refüje çarptı. Kazada otomobilden fırlayan sürücü Zeki Aydemir (58) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Orhan Köse (44) ağır yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Beyyenice mevki Çarşamba-Ayvacık kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Zeki Aydemir’in kullandığı W76374Z plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol ayrımındaki refüje çarptı. Beton bariyerlere savrularak duran otomobildeki sürücü Aydemir ile yanındaki Orhan Köse, yola fırladı. Ağır yaralanan Aydemir ve Köse, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Aydemir kurtarılamazken, hayati tehlikesi devam eden Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.