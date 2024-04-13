13 Nis 2024 - 17:45- Gündem G:

Türk Halk Müziğini sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

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Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk Halk Müziğini sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti mask
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TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, 82 yaşındaydı.

Türk Halk Müziğini sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Günhan'ın vefatını kızı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada; "Canım babam, güler yüzlü Türk halk müziği sanatçımız Şakir Öner Günhan bugün ışığa kavuştu. Cenazesi 14 Nisan öğle namazını müteakip Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Cami'den kalkacak, Bitez mezarlığına defnedilecektir."

ŞAKİR ÖNER GÜNHAN KİMDİR?

1942 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesinde dünyaya gelen Şakir Öner Günhan, memur bir babanın evladı olarak ilkokul ve ortaokul tahsilini Anadolu’nun pek çok yerinde tamamladı. Liseyi Ankara’da okuyan Günhan, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi ile Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’yle birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü’nden başarı ile mezun oldu. Günhan, 1966 senesinde Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak TRT’ye girdi. TRT’de 1973 senesinden itibaren prodüktör olarak çalıştı. Daha sonra 'Yörelerimiz Türkiye', 'Ankara Rüzgarı' ve 'Türkülerin Hikayesi' başta olmak üzere pek çok televizyon programında sunucu, yönetmen ve yapımcı olarak görev yaptı.

Kaynak: NTV

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13 Nis 2024 - 17:45 - Gündem

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