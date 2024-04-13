Malatya'da deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.50'de yaşanan depremin derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi