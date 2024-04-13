Alanya Teleferik yüreklere su serpti: “Saatlik bakım yapıyoruz”

14 kabin ve 5 direkten oluşan Alanya Teleferik, 2017 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Antalya’da yaşanan teleferik faciasının ardından gözlerin çevrildiği Alanya Teleferik’in ise bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı ve ne gibi testlerden geçtiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alanya Teleferik’in periyodik olarak tüm bakımlarının yapıldığını belirten İşletme ve Bakım Mühendisi Alperen Tansel, Alanya halkının ve gelen misafirlerin gönül rahatlığı ile teleferiği kullanabileceğini belirtti. Bilinmeyen tüm detayları Dim TV’ye aktaran Tansel’in açıklamaları şu şekilde:

‘SÜREKLİ DENETLENİYORUZ’

Alanya’daki tesis, İtalyan Leitner A.G. tarafından kurulmuş bir tesistir. 14 kabin, 5 direkten oluşur ve hat uzunluğumuz 830 metredir. Gerekli uygunluk beyanları, gerekli bakımları zamanında yapılmaktadır. Gerek bizim tarafımızdan gerek kurucu firma tarafından gerekse uluslararası bağımsız denetçiler tarafından her türlü evraklarımız tamdır. Mesela yaklaşık iki hafta önce fren revizyonu zamanımız gelmişti, tesisimizi iki gün kapattık. İtalya’dan uzmanımız geldi ve gerekli yük testlerimizi yaptık. Frenlerimizin çalışma testlerini yaptık. Daha sonra tesisimizi servise açtık. Bizim teleferik direklerimiz tamamen İtalyan yapımıdır. Leitner A.G. firmasına aittir. Direkler de yurt dışından onaylıdır. Gerek bağımsız denetçi tarafından gerekse Leitner A.G. tarafından hazırda bir raporu vardır. Kurucu firmamız tarafından bize verilen bir bakım listemiz var. Nereden baksanız 310 kalem toplam bakım var. Günlük, haftalık, aylık, yıllık ve saatlik bakımlarımız var. Hem kendi yaptığımız hem de dışarıdan uzmanları getirterek yaptırdığımız bakımlar var. Bizi açılışta Makine Mühendisleri ve Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası denetler. Bunun dışında kurucu firmanın ve Sanayi Bakanlığı’nın yılda bir kere denetimleri olur. Biz Alanya Teleferik olarak periyodik bakımlarımızı tam zamanında hatta bazen zamanından da erken yapıyoruz. Kullandığımız yedek parçadan yağa kadar en kalitesini, bize kurucu firmanın klavuzda belirttiği şekilde alıyoruz. Alanya halkı ve gelen misafirlerimiz gönül rahatlığı ile teleferiğe binebilirler. (Gülser YİĞİT)