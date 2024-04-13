Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor

Estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mika Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Sesini bile değiştiren Mika Raun Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamlamıştı.
Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Mika Raun şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
'ZENGİN KOCA BULMA FORMÜLÜ...'
Her gönderisi olay olan TikTok fenomeni bu defa sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Mika Raun, zengin koca bulma formülünü anlattı.
Ünlü fenomenin 'Kızlara ders veriyorum' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.