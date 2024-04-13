13 Nis 2024 - 16:00- Magazin G:

Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor

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Cinsiyet değiştirip çektiği videolar ve danslarıyla fenomen haline gelen Mika Raun, sosyal medyada zengin koca bulma formülünü anlattı.

Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor mask
Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor
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Estetikleri ve  sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mika Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Sesini bile değiştiren Mika Raun Türkiye'de tamamlayamadığı sürecini Tayland'a giderek tamamlamıştı.

Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Mika Raun şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor

'ZENGİN KOCA BULMA FORMÜLÜ...'

Her gönderisi olay olan TikTok fenomeni bu defa sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Mika Raun, zengin koca bulma formülünü anlattı.

Mika Raun zengin koca bulma dersi veriyor

Ünlü fenomenin 'Kızlara ders veriyorum' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: MYNET

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13 Nis 2024 - 16:00 - Magazin

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