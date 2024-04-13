Korkunç kaza! Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa A. (43) yönetimindeki 27 AOP 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Mustafa A.,A.E.Y.,A.C.Y. ve B.Y., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.