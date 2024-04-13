Feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl'de, aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.