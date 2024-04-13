Alanya'da drift atan alkollü sürücüye şok ceza!

Alanya'da, otomobille drift attığı dönel kavşakta jandarmayı fark edip kaçan sürücü Tunahan Ç., takiple yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan tavırlarda bulunan ve 1.21 promil alkollü halde araç kullandığı belirlenen sürücüye, 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tunahan Ç., dönel kavşakta 07 BHZ 048 plakalı otomobille drift attı. Bu sırada caddede seyir halindeki jandarma ekibi, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark etti. Sürücünün otomobille kaçması üzerine jandarma ekibi 'dur' ihtarında bulundu. Tunahan Ç., kısa süren takibin ardından yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan davranışlarda bulunan sürücü, hakaret ve tehdit de etti. Ekiplerin kontrolünde, Tunahan Ç.'nin 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Görevi başındaki memura mukavemet', 'Dur ikazına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el koyuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi. İfadesi alınan Tunahan Ç., serbest bırakıldı. Tunahan Ç.'nin drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kavşaktan birkaç kez döndüğü ve drift attığı anlarda, jandarma ekiplerinin de caddede olduğu yer aldı.

Kaynak: DHA