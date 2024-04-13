Süper Lig'te ilk! Yabancı VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin görev alacağını açıklamasının ardından resmi olarak ilk atama yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol hakem Mario Melero Lopez görev yapacak.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

44 yaşındaki Mario Melero Lopez, İspanya La Liga'nın hakem kadrosu içinde yer alıyor.

Bu maçla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez yabancı bir VAR hakemi görev almış olacak.

Kaynak: KARAR