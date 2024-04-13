13 Nis 2024 - 13:06- Gündem G:

Korkunç olay! Babasını bıçaklayarak öldürdü

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Isparta'da zihinsel engelli bir kişi, kendisine kızan babasını bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç olay! Babasını bıçaklayarak öldürdü mask
Korkunç olay! Babasını bıçaklayarak öldürdü
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Isparta'da, konuşma ve zihinsel engelli Kamil Yıldırım (39), kıyafetlerini sobada yakmaya çalıştığı için kendisine kızıp, odunla eline vuran babası Süleyman Yıldırım'ı (79) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde, Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde meydana geldi. Çocukluğunda geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma ve zihinsel engeli olan Kamil Yıldırım, evinde kıyafetlerini sobaya doldurup yakmaya çalıştı. Bu nedenle tartıştığı babası Süleyman Yıldırım, sobanın yanındaki odunla Kamil'in eline vurdu. Eline geçirdiği bıçakla babasına saldıran Kamil Yıldırım, Süleyman Yıldırım'ı karın, göğüs ve sol el bileğinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültü üzerine odaya giren aile bireyleri Süleyman Yıldırım'ı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı baba önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, sevk sırasında ambulansta durumu kötüleşince, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Kalbi duran Yıldırım'a hastanede uzun süre kalp masajı yapıldı. ancak kurtarılamadı. Süleyman Yıldırım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, oğlu Kamil Yıldırım'a bazen fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Jandarma incelemesinin ardından Kamil Yıldırım gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

# ısparta, Bıçaklama, sağlık, aile

13 Nis 2024 - 13:06 DHA Isparta- Gündem

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