Alanya’da elektrik panosunda yangın çıktı

Mahmutlar Mahallesi’nde apartmanın içerisinde bulunan elektrik panosu henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Panoda bulunan kablolar alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri pano yangınını su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Apartmandakiler ve sokak sakinleri kısa süreli panik yaşadı.