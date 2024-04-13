Alanya’da evinde ölü bulundu

Olay Süleymanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Tevfik Tokcan (58) isimli şahıs, arkadaşları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokcan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokcan’ın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.