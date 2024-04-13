Altın fiyatları yeni rekoruna koşuyor

Altın fiyatlarındaki son günlerdeki yükseliş devam ediyor. ABD'de enflasyon verisinini beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte Fed'den beklenen faiz indiriminin yıl sonuna doğru sarkması altın fiyatlarındaki artışın devam etmesine neden oldu. İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamalarıyla ons altında yeni rekorlar geldi.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2388 dolardan başlarken tarihi zirvesine ulaştı.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN KAÇ TL?

Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'ya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2558 liradan alınırken 2564 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4093 liradan alınırken 4192 liradan satılıyor.

Kaynak: MYNET