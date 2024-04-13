13 Nis 2024 - 12:04- Ekonomi G:

Altın fiyatları yeni rekoruna koşuyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatları perşembe ve cuma günleri yeniden yukarı yönlü hareketlendi. Bugün gram altın 2500 lira seviyesinin de üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı.

Altın fiyatları yeni rekoruna koşuyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın fiyatlarındaki son günlerdeki yükseliş devam ediyor. ABD'de enflasyon verisinini beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte Fed'den beklenen faiz indiriminin yıl sonuna doğru sarkması altın fiyatlarındaki artışın devam etmesine neden oldu. İsrail ve İran'ın çatışma noktasına gelen açıklamalarıyla ons altında yeni rekorlar geldi.

ONS ALTINDAN YENİ REKOR

Ons altın güne 2388 dolardan başlarken tarihi zirvesine ulaştı.

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN KAÇ TL?

Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'ya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2558 liradan alınırken 2564 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4093 liradan alınırken 4192 liradan satılıyor.

Kaynak: MYNET

# altın, rekor, Yüksek, Son, Gelen

13 Nis 2024 - 12:04 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak! ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı... mask
Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak! ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı...
Emeklileri yakından ilgilendiren flaş gelişme! Prim gün sayısı değişiyor mu? Başkan açıkladı... mask
Emeklileri yakından ilgilendiren flaş gelişme! Prim gün sayısı değişiyor mu? Başkan açıkladı...
Erken emeklilik bekleyenlere duyuruldu: Gözler o oranda... mask
Erken emeklilik bekleyenlere duyuruldu: Gözler o oranda...
İşte bankaların konut kredisi oranları... mask
İşte bankaların konut kredisi oranları...
Herkes bu yatırım aracına yöneliyor... Yeni trend dünyayı kasıp kavurdu mask
Herkes bu yatırım aracına yöneliyor... Yeni trend dünyayı kasıp kavurdu
Rekor maaş ile iş ilanı! mask
Rekor maaş ile iş ilanı!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber