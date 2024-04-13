Antalya'daki facianın ardından gözler Alanya Teleferik'te

Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından gözler Alanya Teleferik'e çevrildi. Vatandaşlar teleferik güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı.

Alanya Teleferik ile ilgili bilgi toplayan Yeni Alanya okuyucuları için teleferikle ilgili güvenlik önlemlerini derledi.

GONDOLA SİSTEMİ KULLANILIYOR

Alanya Teleferik, 8 kişilik 14 adet standart kabin ile yol alıyor. 20 saniyede bir, 1 kabinin geldiği, Detachable Gondola sisteminde sürekli çalışan teleferik hattında, istasyonların içine giren kabinler; tahliye alanına gelirken yavaşlatılarak, yolcuların kolay inip binmesi sağlanıyor. Teleferik'te Damlataş ve Kale olmak üzere 2 istasyon bulunuyor.

ACİL DURUMDA TELEFON SÜREKLİ AÇIK

Kabin içindeki yolcular 444 6 345 numaralı Acil Destek hattını kullanarak merkezle haberleşebiliyorlar. Ayrıca dünyanın başka hiçbir teleferiğinde olmayan “kabin içi sesli ve görüntülü haberleşme” sisteminin yapılandırılması üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

KRİZ ANINDA DİZEL MOTORLAR DEVREYE GİRİYOR

Otomatik Kontrol sistemiyle, her aşaması izlenen Teleferik hattının tüm kritik noktalarında 2’şer teknik personel bulunduruluyor. Teknik sorun halinde, Acil Uyarı sisteminin sinyallerine paralel “tahliye prosedürü” uygulanıyor. Hatta bulunan elektrik motorları 3 dakika içinde görevini dizel motorlara devrederek, hattın hızla ilerletilmesini ve yolcuların ivedilikle tahliyesini sağlıyor.

KURTARMA EKİPLERİYLE DİNAMİK TEMAS!

Farklı birçok kuruluştan aldıkları eğitimlerle sorunlara anında müdahale edebilen Teleferik Acil Destek Ekibi, ihtiyaç halinde JAK (Jandarma Arama Kurtarma), AFAD ve AKUT gibi grupları da hızla çözümün içine katıyor.