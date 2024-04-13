Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.08'de yaşanan depremin derinliği ise 22.4 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi