Tuğba Ekinci'nın Condom şarkısına ve dansına tepki yağdı

"O Şimdi Asker" şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Tuğba Ekinci açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa cesur dansıyla dikkat çekti.
Uzun bir aradan sonra sahnelere geri dönen Tuğba Ekinci bir gece kulübünde sahne aldı. Birbirinden enteresan kombinleri ve koreografileri il
e adından söz ettiren Ekinci Condom şarkısını söylerken adeta kendinden geçti.
TEPKİ YAĞDI
Ekinci'nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; ''Cehaletin vücut bulmuş hali bu kadın'', ''Hiç utanması da yok'', ''Ne yapsın ses olmayınca'' gibi yorumlar yapıldı.
Ekinci daha önce çıktığı bir programda; ' Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir' demişti.
'KADIN KUYRUK SALLAMAZSA...'
Bu açıklamaları tepki çeken Ekinci, 'Genç kızlarımızı korumak kollamak için konuşuyoruz' demiş ve 'Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz' ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.