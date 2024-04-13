Antalya Valiliği teleferik faciasıyla ilgili son durumu paylaştı

Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Tünektepe Teleferik Kazasında Saat 07:00 itibari ile 15 kabindeki 96 vatandaşımız (36 kişi havadan helikopter ile) ekiplerimizce tahliye edilmiştir.

Havada asılı şekilde bulunan 9 kabinde tahliye çalışmaları devam etmektedir.

YERLİKAYA'DAN YENİ PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya’da teleferikte mahsur kalan yurttaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

AFAD DA SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Hava kararmasına rağmen ara verilmeden yapılan çalışmalarda 87 kişinin kurtarıldığı belirtilerek, “Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kalması üzerine mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir” denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA 543 PERSONEL KATILDI

AFAD’ın açıklamasında gece boyunca sürdürülen çalışmalarda toplam 543 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: DHA