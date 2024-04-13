13 Nis 2024 - 08:49- Gündem G:

Boş arazide bebek cesedi bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul'da boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili anne-baba gözaltına alındı.

Boş arazide bebek cesedi bulundu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sancaktepe’de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi.

Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

Bebeğin geçtiğimiz pazar günün gömüldüğü öğrenildi.

Boş arazide bebek cesedi bulundu

Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

Kaynak: DHA

# İstanbul, Bebek cesedi, Polis, pazar, ilgili

13 Nis 2024 - 08:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Asansörü kapsül haline getirip, dünyada uzayı yaşatıyorlar mask
Asansörü kapsül haline getirip, dünyada uzayı yaşatıyorlar
İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık mask
İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık
3 çocuk annesi protez eline kavuştu mask
3 çocuk annesi protez eline kavuştu
Rodos'a Türk turist akını mask
Rodos'a Türk turist akını
Rodos'a Türk turist akını mask
Rodos'a Türk turist akını
Yeni seçilen muhtar öncü oldu, köyü imece usulü temizlediler mask
Yeni seçilen muhtar öncü oldu, köyü imece usulü temizlediler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber