Ünlü kahve zincirine saldırı!

İsrail’e destek verdiği iddiasıyla sık sık protestoların hedefi olan bir kahve zincirinin Kahramanmaraş’taki şubesi kimliği belirsiz 1’i maskeli 3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin zemin katında bulunan kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen kimliği belirsiz 3 kişi taşlarla işyerine saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Kahve zincirinde bulunan müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı olayda saldırıyı gerçekleştiren 1’i maskeli 3 saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırganların kahve zincirini taşladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA