13 Nis 2024 - 07:43- Magazin G:

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur kavga etti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Arabesk müziğinin ustalarından Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe ile basın danışmanı olan yeğeni Şirin Gözalıcı arasındaki kavgaya dahil oldu.

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur kavga etti! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İkinci çocuğuna 7 aylık hamile olan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur sahnelere ara vermişti. Eski nişanlısıyla çeşitli olaylar yaşayan Tuğçe Tayfur'un babasıyla da arası açıldı.

Gözlerden uzak yaşayan usta isim Ferdi Tayfur sosyal medyadan sitem etti.

Ferdi Tayfur, isim vermeden sosyal medya üzerinden küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'u hedef aldı. Sanatçı, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" diye sordu.

Tuğçe Tayfur ise isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı’ya tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; Şirin Gözalıcı’nın yazdığını söylese de gerçek öyle çıkmadı.

Bebek bekleyen Tuğçe Tayfur ise bu açıklamayı babasının değil, ona menfaati için yaklaştığını iddia ettiği Şirin Gözalıcı'nın yaptığını öne sürdü ve şu satırları yazdı:

"Ya utanmazlıkta son noktasın, acıdım şu an sana… Al aşkım senin olsun, ne istiyorsan ama gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Sen asla onun kızı olamayacaksın, üzgünüm…

Kıskançlığın ve fesatlığın babamın hesabından yazdığın bu iğrenç şeyle belli oldu zaten… Seni Allah'a havale ediyorum ama bu dünyada da peşinizde olacağımdan emin olabilirsin…"

Bunun üzerine Ferdi Tayfur videolu açıklama yaptı ve "Tüm paylaşımlarım bana aittir" notuyla yayınladığı videoda "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım…

Çünkü onun telefonu yanımdaydı. O bakımdan, bu yazıyı ben yazdım. Şirin yazmadı. Söylediğim de şu, kim ne yapar kendine yapar… Dünyada ve ahirette kim ne yapar kendine yapar.

Başka söyleyecek bir şeyim yok. Büyüklerinize danışın… Onlar bu lafıma ne diyecekler? Hepinizin gözlerinizden öpüyorum… Benim adım Ferdi Tayfur…" dedi.

TUĞÇE TAYFUR SERT ÇIKTI

Ferdi Tayfur da paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyledi. Ferdi Tayfur paylaşımında "Kim ne yaparsa kendine yapar" açıklamasını yaptı.

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" dedi.

Kaynak: MYNET

# ferdi tayfur, Kavga, tuğçe tayfur, Sosyal, Bir, Son, etti

13 Nis 2024 - 07:43 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Son dakika! Eski milli futbolcunun eski eşi canına kıymak istedi mask
Son dakika! Eski milli futbolcunun eski eşi canına kıymak istedi
'Kocam benim iç çamaşırımı giyiyor. Eş cinsel midir?' mask
'Kocam benim iç çamaşırımı giyiyor. Eş cinsel midir?'
Ronaldinho'nun peşinden Brezilya'ya giden Survivor Aysu'dan pozlar geldi mask
Ronaldinho'nun peşinden Brezilya'ya giden Survivor Aysu'dan pozlar geldi
Ünlü fenomenin seks cevabı herkesi güldürdü mask
Ünlü fenomenin seks cevabı herkesi güldürdü
Kriz büyüyor. Tuba Ünsal kiracısı Ayşe Hatun Önal'a ihtar yolladı mask
Kriz büyüyor. Tuba Ünsal kiracısı Ayşe Hatun Önal'a ihtar yolladı
Ebru Şallı'dan müstakbel gelinine jest mask
Ebru Şallı'dan müstakbel gelinine jest
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber