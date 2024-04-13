Antalya'da teleferik faciası! Kurtarma çalışmaları sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.

BAŞKAN BÖCEK'TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor." dedi.

Böcek, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, 14 kabinde 87 kişinin kurtarıldığını belirterek, "Kabinlerde şu anda yaklaşık 73 kişi var görünüyor. İnşallah 1,5 saat sonra hava aydınlanmaya başlayacak. O saate kadar inşallah bütün vatandaşlarımızı kurtarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Böcek, tüm vatandaşları sağlıklı şekilde kurtaracaklarını dile getirdi.

22,5 SAAT SONRA BÜTÜN MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Dün saat 17.28'de meydana gelen teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan son 13 kişi, 22,5 saat sonra helikopter ile kurtarıldı. İçerisinde çocuk ve yabancı tatilcilerin de bulunduğu grubu UMKE personeli karşıladı.

'FELAKET GİBİYDİ'

Büyük korku yaşayan Serap Gül, “Çok kötüydü, felaket gibiydi. Çocuklar için eğlenmeye geldik. Umduğumuz gibi olmadı. Biz 8 kişiydik, 4 turist vardı. Bizi kurtaranlardan Allah razı olsun" dedi. Çocukları için teleferiğe geldiklerini belirten Yasin Gül, “Ben zaten depremzedeyim bir de bununla karşılaştım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Korkmadan dolayı değil de mahsur kaldık. Deprem nedeniyle bu etkiledi. Çocukların psikolojisi düzelsin diye getirdik başımıza geldi" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı personeli, helikopterden inen kazazedelerin ellerini bir an olsun bırakmadı. Büyük korku yaşadığı gözlenen bir kadın ise uzun süre gözyaşı döktü.

Diğer yandan kabinde mahsur kalan turistler, fotoğraf makineleri ile kendilerini kurtaran helikopterin fotoğraflarını çekti.

KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

Hat üzerinde kabinlerde saatlerce bekleyen vatandaşlar, gece görüşlü helikopterin de kullanıldığı çalışmalarla bulundukları yerden alınarak, 500 metre uzaklıktaki kriz masasının kurulduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına getiriliyor. Vatandaşlar helikopterden indikten sonra alanda hazır bekletilen ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapılıyor.

' BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ'

Kabinden kurtarılan İbrahim Yusuf Yüksel, "İyiyim, kabinde 7 kişiydik. Bir anda gerçekleşti" dedi. Ekipler tarafından alana getirilen ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş ise "Çok stres olduk ama kurtarıldık" ifadelerini kullandı. 10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ise "Hiç korkmadım, dağları izledim" diye konuştu.

Ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: DHA