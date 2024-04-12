Asansörü kapsül haline getirip, dünyada uzayı yaşatıyorlar

BURSA'da, 2020 yılında kurulan uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezleri arasında Avrupa'nın en büyüğü olup dünyada ise ilk 5 arasına giren Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) geleceğin astronotlarına ilham oluyor. Asansörün, uzay kapsülü haline getirildiği merkezde, 154 interaktif eğitim düzeyi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı ile astronomi ve Mars bölümü bulunan GUHEM'de 10 simülatörle birlikte, gelenlere uçma öğretilirken bu yılın ilk üç ayında 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Osmangazi ilçesindeki GUHEM, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bursa’da 13 bin metrekarelik alanda hizmet veren uzay bilim merkezi 2023 yılında 200 bin, 2024 senesinin ilk 3 ayında ise 140 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyan GUHEM’de, 154 interaktif eğitim düzeyi, Uzay İnovasyon Laboratuvarı, astronomi ve Mars bölümü ile uzay ve havacılık sergi alanları yer alıyor.

‘AMACIMIZ GELECEĞİN ASTRONOTLARINI YETİŞTİRMEK’

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyon projelerinden biri olan Uzay Havacılık Merkezi'nin amacının geleceğin astronotlarını yetiştirmek olduğunu söyledi. Uzayın herkesin ilgisini çektiğini dile getiren Mirahmetoğlu, "Burası, şu anda içeriye giren 7 yaşındaki çocuklarımızın 20 yıl sonra pilot, astronot ve yüksek teknolojiyi hedeflemesi üzerine kurulmuş olan bir merkez. Bizim merkezimizde 2 kat bulunuyor. İlk katımızda havacılığı ikinci katımızda ise uzayı işliyoruz" dedi.

AYNAYA BAKAN ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ EFSANELER DUVARINDA GÖRÜYOR

Geçen eylül ayında GUHEM’de çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Halit Mirahmetoğlu “Merkezimizde yaş sınırımız yok. BTSO'un, 'Bursa Business School 'olarak adlandırılan Uludağ’daki merkezinde yaklaşık 70 astronot ve kozmonot ağırladık. Merkezimizde, 70 astronot ve kozmonotun imzalı fotoğraflarının bulunduğu ‘Efsaneler duvarı olarak’ adlandırdığımız bölüm oluşturduk. Yakın zamanda da uzaya çıkmış olan Alper Gezeravcı’nın imzası ve fotoğrafı da, bu duvarda yer alıyor. Bunun dışında duvara doğru yaklaştığınız zaman bir tane ayna var. Çocuklarımızın da aynaya baktıklarında kendilerini görmesi ve uzaya çıkmayı hayal etmeleri için bunu koyduk" diye konuştu.

UZAY KAPSÜLÜ DEĞİL ASANSÖR

GUHEM’e gelen ziyaretçilerin gezintiye, öncelikle kuşlarla başladıklarını söyleyen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, “İnsanoğlu kuşlara baktı ve onun gibi hayal etmeye çalıştı. Gezintimize kuşların kas ve kemik yapıları ile başlıyoruz. Temel bilimlerde kaldıraçlar, dişliler gibi konuları gösterip ardından havadan hafif bölümümüzde balonları ve günümüzdeki teknolojik ticari araçlara kadar giden yolculuk izliyor. İçeride her şey interaktif. Bu havacılık akademisinde 10 simülatörümüzle birlikte ziyaretçilerimize uçmayı öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA HOŞ GELDİNİZ' DİYE ESPRİ YAPIYORLAR

Yaş sınırı olmayan GUHEM'e gelen 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin burayı gezmek için en az iki saatini ayırması gerekiyor. Ziyaretçiler, 2'nci katta bulunan Uzay İstasyonu bölümüne, uzay kapsülü şeklinde tasarlanan çok özel asansör ile çıkıyor. Kendilerini uzay yolculunda sanan misafirler asansörden inince, 'Dünyaya hoş geldiniz' diye espri yapılıyor. Uzay İstasyonu bölümüne gelenler, astronomi ve Mars bölümünü ziyaret ederek havacılıktan sonra astronomi ile ilgili bilgi sahibi oluyorlar.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

GUHEM'i ziyarete gelen ortaokul öğrencisi Arif Alim, pilot olmayı hayal ettiğini belirterek, “Pilot olmak istiyorum. Bir hayalim vardı GUHEM’de biraz da olsa bunu gerçekleştirdim ve uçuş deneyimine şahit oldum" dedi.

Ortaokul öğrencisi Aysima Dağşan ise “Uçaklar ve gezegenler çok ilgimi çekti. Az önce kullandığımız uçak gerçek gibi hissettirdi, çok garip oldum" diye konuştu.