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İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık

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İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki Ramazan çalışmaları kapsamında, 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdığını duyurdu. Çalışmalarını Filistin başta olmak üzere savaş, afet ve kriz bölgeleri...

İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık mask
İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık
İHH: Ramazan’da 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdık
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İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki Ramazan çalışmaları kapsamında, 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdığını duyurdu. Çalışmalarını Filistin başta olmak üzere savaş, afet ve kriz bölgelerinde yoğunlaştıran İHH, Türkiye dahil 62 ülkede yardım faaliyetlerinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine, mazlum ve mağdurlara bağışçılarının desteklerini ulaştırdı. 4 farklı kıtadaki 62 ülkede çalışmalarda bulunan vakıf; iftar ve sahur yemeği ikramlarında bulundu, gıda kumanyası ve bayramlıkların yanı sıra bağışçıların zekat, fitre ve fidyelerini dağıttı. Bu yılki faaliyet sloganını ‘Ramazan Kardeşliğe Çağrı’ olarak belirleyen vakıf, çalışmaları ile yurt içi ve yurt dışında toplamda 4 milyon 290 bin kişiye yardım ulaştırdı.

Vakıf, faaliyetleri kapsamında 20 bin 912 aileye bağışçılarının fitre, fidye ve zekâtlarını ulaştırdı. Ayrıca, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 50 bin 310 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

GAZZE’YE RAMAZAN’DA 70 TIR’LIK İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

İHH, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’ye yönelik yardım çalışmalarına Ramazan’da da devam etti. Gazze’de vakıf tarafından 2 milyon 22 bin 6 adet iftariyelik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Gazze’ye, içerisinde çeşitli insani yardım malzemeleri bulunan 70 TIR gönderildi. Vakıf, Gazze’nin kuzeyinde bin 200, güneyinde ise bin çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

DEPREM BÖLGELERİNDE FAALİYETLERDE BULUNULDU

İHH, Türkiye’deki Ramazan çalışmalarında, toplamda 84 bin 411 adet gıda kartı ve kumanya kolisi dağıtımında bulundu. Dağıtımlardan 420 binden fazla kişi istifade etti. Depremden etkilenen 11 ilde de çalışmalar yürüten vakıf, konteyner kentlerde ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilmek suretiyle toplamda 27 bin adet iftariyelik sıcak yemek ikram etti. İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra deprem bölgelerindeki konteyner kentlerdeki çocuklara yönelik oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Ayrıca Ramazan ayına bir ay kala, İHH tarafından namaz kılınacak camii kalmayan Elbistan ilçe merkezinde hafif çelik malzeme ile 500 kişi kapasiteli bir camii inşa edildi.

27 ÜLKEDE İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ İKRAM EDİLDİ

152 bin 33 adeti Suriye’de olmak üzere, 27 ülkede toplamda 945 bin 677 adet iftar ve sahur yemeği ikram edildi. Suriye’de ayrıca, 5 milyon 153 bin 482 adet ekmek, bin 584 adet hijyen paketi ve 614 bin 500 litre su dağıtımı yapıldı.

Öte yandan, 7 farklı ülkede İHH’ya bağlı bulunan 33 yetimhanede 2 bin 334 çocuğa Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı düzenlendi.

4 KITA VE 62 ÜLKEDE YARDIMLAR ULAŞTIRILDI

İHH tarafından 4 farklı kıtada çalışma yürütülen ülkeler şu şekilde belirtildi:

“Türkiye, Suriye, Filistin, Yemen, İran, Fas, Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Irak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Polonya, Venezuela, Ekvador, Peru, Küba, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Tacikistan, Kazakistan, Moğolistan, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra Leone, Togo, Sudan, Somali, Kenya, Etiyopya, Burundi, Tanzanya, Uganda, Güney Afrika, Eswatini, Zimbabve, Malavi, Cibuti, Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Myanmar, Bangsamoro, Sri Lanka, Tayland, Nepal ve Vietnam.”

12 Nis 2024 - 22:47 DHA İstanbul- Gündem

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