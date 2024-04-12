Yeni seçilen muhtar öncü oldu, köyü imece usulü temizlediler

DÜZCE'deki Yeni Taşköprü köyünde, 10 yılın ardından bu sene yeniden işbaşına gelen muhtar Ahmet Kılıç (60), imece usulü temizlik ve bakım çalışması başlattı. Temizliğe evlerinin önünden başlayan köylüler, daha sonra da otları biçip, tarlaları sürdü, yeşil alanların bakımını yapıp su depolarını da boyadı.

Düzce'deki, 2 bin 10 nüfuslu, Balkan ve Selanik göçmenlerinin yaşadığı Yeni Taşköprü köyünde, 2004-2014 yılları arasındaki 2 döneminin ardından 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtar seçilen Ahmet Kılıç, ilk olarak imece usulü temizlik ve bakım çalışması başlattı. Önce evlerinin önünü süpürüp temizleyen köylüler, daha sonra da köydeki su depolarını boyayıp yeşil alanlardaki çimleri biçerek meraların bakımını yaptı ve traktörlerle de tarlaları sürdü. Köylüler, tüm köyü temizleyip, bakımını yaptı.

'İMECE OLGUSUNU CANLANDIRMAK İSTEDİK'

Yeni Taşköprü köyü muhtarı Ahmet Kılıç, "Her şeyi devletten beklemeyelim. İmece usulü evlerimizi, sokaklarımızı, mezarlıklarımızı hep beraber temizledik. Eşimizden, dostumuzdan, komşularımızdan Allah razı olsun. Bu gibi hizmetleri hep devletten beklememek lazım. Herkes kendi evinin önünü temizlese birçok konuda devleti meşgul de etmeyiz. Bu dönem biz bunu başlattık. Halkımız bizi dinledi ve uydu. Köylerde eskiden olan sosyal faaliyetleri, imece dediğimiz olayı tekrar canlandırmak istedik. İmece usulü dediğimiz olgu unutulmaya başladı. Biz bunu harekete geçirmek istedik. Vatandaşımız duyarlı davrandı. Bugün imece usulü temizliğimizi yaptık" diye konuştu.