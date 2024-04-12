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Diyarbakır’da tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu

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DİYARBAKIR'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Sur ilçesindeki tarihi mekanlarda yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler, İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami, 4 Ayaklı Mi...

Diyarbakır’da tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu mask
Diyarbakır’da tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu
Diyarbakır’da tarihi mekanlarda bayram yoğunluğu
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DİYARBAKIR'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Sur ilçesindeki tarihi mekanlarda yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı turistler, İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekanları ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır’da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları ziyaret etti. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulucami, 4 Ayaklı Minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve Keçi Burcu gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar, ziyaretçilerle doldu. Kente gelenler, tarihi mekanları gezerek hatıra fotoğrafları çektirip, hediyelik eşya satın aldı. Diyarbakır’ı çok merak ettiği için Bursa’dan gelen Ertuğrul Başak, kentteki insanların çok cana yakın olduğunu belirterek, “Yeni gezmeye başladık. Buraya ilk defa geliyorum. Çok merak ettiğim bir yerdi. Hava çok güzel. Diyarbakır çok hoşumuza gitti. Arkadaşlarımız bizi gezdiriyor. Buradan çok memnun kaldık. Buradan başladık, bir sonraki yer Ulu Camii olacak. Bugün çok kalabalık. Gelirken trafik yoğunluğu vardı. Otopark sıkıntısı çektik. Buradaki insanlar çok cana yakın. Sanki insanlar birbirlerini tanıyorlar gibi. Çok misafirperverler” dedi.

‘TARİHİ YERLER VAR’

İçkale’de bulunan tarihi surlara çıkanların tehlike oluşturduğunu belirten Fettah Kayar da, “Buraları gezmeye çalışıyoruz. Çok güzel tarihi yerler var. Burayı gezerken bir şey dikkatimi çekti. Surlara çıkınca korkuluklar yok ve tehlikeli, çocuklar düşebilir. Orası aşırı yüksek, önlem alınmamış. Kendim de oraya çıktım. Çok yüksek bir yer. İyi ki buraya gelmişiz” diye konuştu.

İlk defa Diyarbakır’a gelen Emrullah Oral ise, “İlk defa geliyorum. Çok merak ediyordum. Bayağı güzel bir yer. Dışarıdan göründüğü gibi bir yer değil” dedi.

12 Nis 2024 - 22:45 DHA - Gündem

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