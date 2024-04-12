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SMA'lı Muhammed bayramı yoğun bakımda, ailesi yardım standında geçiriyor

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KAYSERİ'de 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 18 aylık Muhammed Yusuf Aktaş'ın 5 ay önce başlatılan kampanyasında 5,5 milyon TL toplandı. Anne, baba ve 2 ablası, Muhammed Yusuf...

SMA'lı Muhammed bayramı yoğun bakımda, ailesi yardım standında geçiriyor mask
SMA'lı Muhammed bayramı yoğun bakımda, ailesi yardım standında geçiriyor
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KAYSERİ'de 6 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 18 aylık Muhammed Yusuf Aktaş'ın 5 ay önce başlatılan kampanyasında 5,5 milyon TL toplandı. Anne, baba ve 2 ablası, Muhammed Yusuf'un tedavisinde kullanılacak paranın toplanması için bayramı kurdukları yardım standının başında, Muhammed Yusuf ise yoğun bakımda geçiriyor. Anne Neriman Aktaş (38), "Tedavisi için yaklaşık 60 milyon TL gerekiyor. Herkes bayramını evinde geçirirken, ben evladım için stantların başındayım" dedi. Muhammed Yusuf'un ablası Melisa Aktaş (16) ise, "Bu süreçte kardeşim için eğitimimizi yarıda bıraktık. Kardeşlerimle birlikte stantlarda durarak birçok insana ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 6 çocuklu Neriman ve Bülent Aktaş çifti, en küçük çocukları 18 aylık Muhammed Yusuf'un solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle 9 günlükken hastaneye başvurdu. Muhammed'e gerekli tetkikler yapılarak 6 ay sonra SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 839 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine 5 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Kampanyada şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon TL toplandı. Muhammed Yusuf ise yaklaşık 2 ay önce solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakıma kaldırıldı. Anne, baba ve ablaları Melisa ile Aslıhan (14), Muhammed Yusuf'un tedavisinde kullanılacak paranın toplanması için bayramı kurdukları yardım standının başında, Muhammed Yusuf ise yoğun bakımda geçiriyor. Muhammed Yusuf'un annesi Neriman Aktaş, "Muhammed Yusuf'a 6 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Ne yazık ki, dünyamız başımıza yıkıldı. 5 ay öne valilik onaylı iznimizi aldık. Kampanyamızda yüzde 10'a yaklaştık. Allah'ın izniyle daha da ilerleyecek. Evladım 2 yaşına girmeden destek olsunlar. Ben evladımı yaşatmak istiyorum. Toprağa vermek istemiyorum. Tedavisi için yaklaşık 60 milyon TL gerekiyor. Herkes bayramını evinde geçirirken, ben evladım için stantların başındayım. Evladım için canımı veririm. Evladımı görmezden gelmesinler" diye konuştu.

'KARDEŞİM İÇİN BEN VE KIZ KARDEŞLERİM EĞİTİMİMİZİ BIRAKTIK'

Muhammed Yusuf'un ablası Melisa Aktaş, Zolgensma ilacı için 5 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Kampanyamız şu an yüzde 9'da. Kardeşimi destekleriniz ile kurtaracağız. Bu süreçte 2 yaşına girmemesi gerekiyor. Bizim 6 ayımız kaldı. İlacı alabilmemiz için 1 milyon 839 bin dolar gerekiyor. 5 aylık bir sürede 5,5 milyon TL toplandı. Kardeşim solunum sıkıntısından ötürü 2 ay önce yoğun bakıma kaldırıldı. Şu anda burnundan besleniyor. Cihaza bağlanmadan desteklerinizi bekliyoruz. Bayramın geldiğinden bile haberdar değiliz. Bu bayramda kardeşimi yaşatabilmek için stantlarda durarak insanlardan destek istiyoruz. Stantlarımızda sonuna kadar mücadele veriyoruz. Bu süreçte kardeşim için, ben ve kız kardeşlerim eğitimimizi bıraktık. Stantlarda durabilmek ve kardeşimizi yaşatabilmek için. Kardeşlerimle birlikte stantlarda durarak birçok insana ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

'EVLADIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'

Muhammed'in babası Bülent Aktaş (48) ise, "Muhammed 9 günlükken solunum sıkıntısı yaşadığı için hastaneye başvurduk. Aradan 6 ay geçtikten sonra SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Sonrasında valilikten iznimizi aldık. SMA hastalığı ile mücadele eden çocuklar için yaşları önemli. 2 yaşını geçtiği zaman yurt dışındaki hocaların müdahalesi zorlaşıyor. İlacı ne kadar erken verilirse o kadar iyi olur. Muhammed Yusuf, şu an 18 aylık ve 2,5 yaşını geçmemesi gerekiyor. Biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Kayseri halkı desteklerini esirgemesin. Kampanyamız yüzde 10'a yaklaşıyor. Ramazandan önce yüzde 2'ydi. Ramazan ayında filtre ve zekat bağışları yapıldığı için yüzde 10'a geldik. Kampanyanın tamamlanması için 1 milyon 850 bin dolar gerekiyor. Bayramda aklımız buradaydı. Çünkü ortada bir evlat var. Ne kadar erken müdahale edilirse bizim için o kadar iyi. Bayramı, insanların çocuğumuza destek olabilmesi için burada geçiriyoruz."

12 Nis 2024 - 22:44 DHA Kayseri- Gündem

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