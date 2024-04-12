Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar (24), hayatını kaybetti, arkadaşı Rasim D. (24) ise yaralandı.

Kaza, Malkara ilçesi kırsal Balabancık Mahallesi Malkara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Balabancık Mahallesi'nden Malkara yönüne giderken sürücüsü Süleyman Yılar'ın kontrolünü kaybettiği 59 AIP 195 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarpıp devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Süleyman Yılar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, arkasında yolcu olarak oturan arkadaşı Rasim D.'nin ise yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı Rasim D. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Süleyman Yılar'ın cansız bedeni de Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.