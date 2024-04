Düşünce yaralanan Kerem'in muayenesinde doğuştan var olan beyin tümörü tespit edildi

MALATYA'da 2 yıl önce evlerinin bahçesinde bisiklet sürerken merdivenden düşen ve başından yaralanan Kerem Şenay'ın (4) muayenesi sonucu beyninde doğuştan tümor olduğu tespit edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'daki evleri yıkılan ve ailesi ile birlikte Ankara'ya taşınan Kerem'in tedavisi devam ediyor.

Malatya'da yaşayan Serkan-Şeyda Şenay çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Kerem, 2 yıl önce evlerinin bahçesinde bisiklet sürerken merdivenden düşerek başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kerem'in muayenesi sonucu beyninde doğuştan tümör olduğu fark edildi. Tedavi için Kayseri'ye sevk edilen ve burada ameliyata alınan Kerem, operasyon sırasında beyin travması geçirdi ve ameliyat sonlandırıldı. Ardından yoğun bakıma alınan Kerem, bir süre sonra taburcu edildi ve ailesi ile birlikte sık sık Ankara'ya gelerek burada tedavi görmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve evleri yıkılan Şenay ailesi daha sonra Ankara'ya taşındı. Hayırseverler ve yardım kuruluşlarının destek olduğu Kerem, Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nde tedavi görmeye devam ediyor.

'ÇOK YORULSAK DA PES ETMEYECEĞİZ'

Anne Şeyda Şenay, şu an için Kerem'in durumunun stabil olduğunu belirterek, "Kerem'in bir an önce iyileşmesini istiyorum; eline, ayağına, gözüne hiçbir şey olmadan iyileşmesini çok istiyorum. Bir anne için gerçekten çok zor. Ben olmasam o yapamaz, bana çok bağlı. Her şeye rağmen ben anneyim, çocuğum için ayakta kalmaya mecburum, çok yorulsak da pes etmeyeceğiz. Doktor; göz, kulak gibi alanlara da hastalığın sıçrama ihtimalini risk olarak değerlendiriyor, bu yüzden kontrollerin aksamadan devam etmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca bir yardım kuruluşunun oğlu için 50 bin TL nakdi destekte bulunduğunu söyleyen anne Şenay, bu parayı da oğlunun tedavisi için kullanacaklarını söyledi.