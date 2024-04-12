Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler

BOLU’da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler göl kenarında gezintiye çıkıp mangallarını yakıp, piknik yapmanın keyfini çıkardı.
Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Ankara ve İstanbul’dan günübirlik turlar ve araçlarıyla Gölcük’e gelenler tabiat parkının girişinde kuyruk oluşturdu. Tatilciler manzarasıyla etkilendikleri tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle gezintiye çıktı. İskelede bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında da mangallarını yakarak tatilin tadını çıkardı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.