Bayram tatilinde Gölcük’e akın ettiler

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BOLU’da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler göl kenarında gezintiye çıkıp mangallarını yakıp, piknik yapmanın keyfini çıkardı.

Bolu’nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Ankara ve İstanbul’dan günübirlik turlar ve araçlarıyla Gölcük’e gelenler tabiat parkının girişinde kuyruk oluşturdu. Tatilciler manzarasıyla etkilendikleri tabiat parkında göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle gezintiye çıktı. İskelede bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, piknik alanlarında da mangallarını yakarak tatilin tadını çıkardı.