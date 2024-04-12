Çeşme’de bayramın son gününde de plajlar doldu

İZMİR’in Çeşme ilçesi Ramazan Bayramı’nın son gününde de tatilci yoğunluğuna ev sahipliği yaptı. Ilıca Plajı'nda aileler denize girip güneşlendi.

Çeşme, Ramazan Bayramı tatilinde bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 derecelere kadar yükseldiği ilçede rüzgarın da etkisini azaltmasıyla tatilciler denize girerek serinledi. Gençler plaj futbolu ile keyifli vakit geçirirken çocuklar da kumsalda oyun oynadı. Bayram ziyaretlerini tamamlayan ailelerin Çeşme ve Alaçatı’daki restoran ve kafelerde vakit geçirmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

İstanbul’dan bayram tatili için Çeşme’ye gelen Serap Dinç, "Tatilin ikinci gününden beri buradayız. Bugün de sahile geldik. Tatilimiz güzel geçiyor. Daha önce de gelmiştim. Her bayram gelemiyorum. Daha önce Antalya’ya gitmiştik. Bu bayram burayı tercih ettik. Akşamları biraz serin ama gündüz çok güzel. İstanbul gibi havası var, İzmir’i seviyoruz" dedi.

Ömer Erberk Erzan (18) da "Bayram için arkadaşlarımla Denizli’den geldik. 4 gün boyunca kalıyoruz. Çeşme’de tatil çok güzel. Esinti olmasa daha iyi olurdu. Yazın bir kez daha gelmeyi düşünüyoruz. Fiyatlar şu an için iyi. Ama öğrenci için daha uygun olması iyi olurdu" diye konuştu.

Çeşme’yi günübirlik ziyaret eden Mustafa Özden (27) de Uşak’tan geldiğini belirtip, "Bayramın bugününde plaj dolu ama ben biraz kirli buldum. İnsanlar şişelerini ve izmaritlerini bırakmış. Daha temiz bulmayı isterdim. Günübirlik geldik. Daha fazla kalmak isterdik ama bu kadar oldu. İlk kez denize girdik. Biraz serin buldum" dedi.