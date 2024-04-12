Laboratuvar bacasına yuva yapan alaca baykuş için çalışmalar durdu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde laboratuvar bacasına yuva yapan ve yumurtlayan alaca baykuş nedeniyle buradaki çalışmalara bir süre ara verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Kahrıman, Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Islahı ve Genetik Laboratuvarındaki çeker ocak makinesinin baca bağlantısına bir kuşun yuva yaptığını fark ederek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi. DKMP ekipleri ve kuş gözlemcisi Cenk Polat tarafından yuvanın içi özel mikro kamera sistemi ile kontrol edildi ve yuvada 2 adet yumurta tespit edildi. Yuvanın dışından yapılan gözlem ve fotoğraflama çalışmasında ise yuva yapan kuşun Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre asgari endişe (LC) kategorisinde bulunan alaca baykuş olduğu görüldü. Alaca baykuş ailesinin 30 günlük kuluçka süresi ve sonrasında doğacak yavruların yuvadan uçuşuna kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından laboratuvarın ve çeker ocak makinesinin kullanıma kapatılmasına karar verildi. Ayrıca bu süreç içinde DKMP ekiplerinin periyodik aralıklarla yuvayı ve yavruları takip edeceği, yavruların bir hafta içinde yumurtadan çıkmasının beklendiği belirtildi.