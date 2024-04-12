Otoyolun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu arttı

RAMAZAN Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yarattığı yoğunluk gece saatlerinde arttı. Otoyolun İstanbul yönünde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden tatilciler dönüş yolunda araç yoğunluğuna neden oldu. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu gece saatlerinde daha da arttı. Otoyolun İstanbul yönünde araçlar yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Otoyolun Ankara yönünde ise sürücüler ulaşımda aksamalar yaşamadan yollarına devam etti. Polis ekipleri de araç yoğunluğunun yaşandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı.