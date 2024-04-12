Göbeklitepe'de bayram yoğunluğu

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Göbeklitepe, 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışması sırasında fark edildi. En somut bulgular, 1986'da tarlasını süren çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim edilen ve ilk etapta ne olduğu pek anlaşılmayan heykel, müzede korumaya alındı. Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, önemli olduğunu düşündüğü heykellerle ilgili detaylı çalışma yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle, Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ile 6 metre, ağırlıkları da 40 ile 60 ton olan, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar bulundu. Dünyanın en eski tapınak kalıntıları, 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli ortaya çıktı. Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ören yerini, her yıl birçok yerli ve yabancı turist, ilgiyle ziyaret ediyor. Ören yeri, 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından daha çok dikkat çekti.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE 11 BİN 500 ZİYARETÇİ

Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Bölgede yetkililer, otoparkta yer kalmamasından dolayı, ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler, buradan ring araçlarla ücretsiz taşındı.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, ören yerinin yıllardır ziyarete açık olduğunu, bu yıl ise rekor seviyede ziyaretçi ağırlamaya başladıklarını söyledi. Uludağ, bayram tatilinde de birçok yerli ve yabancı ziyaretçinin Göbeklitepe'yi görmeye kente geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ramazan Bayramı, çok bereketli geçiyor. Özellikle bayramın ilk gününden sonra ziyaretçi sayımız daha da arttı. Bayramın ikinci gününde 11 bin 500 kişi tarafından Göbeklitepe ziyaret edildi. En son 2022 yılında 10 bin civarında ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Göbeklitepe kendi rekorunu kırdı. 9 günlük tatil boyunca ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Şanlıurfa turizm anlamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bütün tarihi ve ören yerlerinde oldukça yoğunluk yaşanıyor. Önümüzde çok güzel projeler var. Herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz."

VALİDEN REKOR PAYLAŞIMI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdiye kadar en fazla günlük ziyaretçi sayısına 2022 yılı Mayıs ayında sahip olan Göbeklitepe, bugün yeni bir rekor sayıya ulaştı. 11 Nisan Perşembe günü 11 bin 454 ziyaretçiyi ağırlayan tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan Göbeklitepe'nin 2024 yılında çok yüksek bir yıllık ziyaretçi sayısını yakalamasını bekliyoruz. Göbeklitepe'yi keşfetmek için pek çok neden var. Göbeklitepe, Şanlıurfa'da. Şimdi Şanlıurfa Zamanı."

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de Göbeklitepe'nin tarihi atmosferinde, geçmişe yolculuğa çıktıklarını belirterek, dilek ağacına da bez bağladı.