Kuşadası'nın nüfusu bayramda 1 milyonu geçti, ilçeye 184 bin araç giriş yaptı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan bayramın ikinci gününe kadar ilçeye 184 bin aracın giriş yaptığı bildirildi. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler plajları doldurdu, konaklama tesisleri yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerle doldu. Yazlıkçılar ve günübirlik tatil için gelenlerin çoğunlukta olduğu ilçenin özellikle İzmir yönünden girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. İlçedeki konaklama tesislerinde yüzde 90'ının üzerinde doluluk oranına ulaşıldı. 133 bin 177 olan nüfusu 1 milyonu aşan ilçede güneşli havayı fırsat bilenler başta Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Sevgi Plajları olmak üzere sahilleri doldurdu. İlçe en hareketli günlerini yaşarken restoran ve kafeteryalardaki yoğunluk esnafa çifte bayram yaşattı.

Öte yandan sadece bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan bayramın ikinci gününe kadar ilçeye 184 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.