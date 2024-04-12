RAMAZAN Bayramı'nın son gününde İstanbul- Tekirdağ kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu yaşanıyor.
Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinde, bayramın son gününde İstanbul-Tekirdağ-kara yolunda çift yönlü araç yoğunluğu oluştu. Bayram tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, yaşadıkları İstanbul’a dönmeye başladı. Dönen tatilciler, Tekirdağ’dan İstanbul yönüne araç yoğunluğu oluşturdu. Yoğunluk il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve Üniversite kavşağı ile İstanbul’a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde de zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
İstanbul’dan Tekirdağ yönüne doğru da yer yer araç yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma ekipleri önemli kavşakta önlem alarak, trafik akışını sağladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.