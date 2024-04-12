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YSK'dan 22 itiraza ret

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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Ordu ile 19 ilçe ve 2 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddetti.YSK, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimler...

YSK'dan 22 itiraza ret mask
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Ordu ile 19 ilçe ve 2 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı ve mazbatanın iptaline yönelik başvuruları reddetti.

YSK, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin, İl Seçim Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları görüşmeye devam etti. Saat 15.00'te toplanan Kurul, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, siyasi partilerin bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Alınan kararlara göre, AK Parti'nin; Şırnak'ın Uludure ilçesinde belediye meclisi oylarının yeniden sayımı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde belediye başkanlığı oyların yeniden sayımı, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde oyların yeniden sayımı ile Şanlıurfa'nun Bozova ilçesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime girilmesi talepleri reddedildi.

CHP'nin; Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oyların yeniden sayımı, Konya'nın Karapınar ilçesinde seçim iptali, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye meclisi oyların yeniden sayımı, Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde mazbatanın iptali talepleri reddedildi.

MHP'nin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde belediye başkanlığı oylarının yeniden sayımı, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde belediye başkanlığı seçiminin iptali, Çankırı'nın Orta ilçesinde il genel meclisi mazbatasının iptali ve Adana Saimbeyli ilçesinde mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbata verilmesi talepleri reddedildi.

İYİ Parti'nin; Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması, Samsun'un Atakum ilçesinde belediye meclisi oyların yeniden sayımı, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde oyların yeniden sayımı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde il genel meclisi oylarının yeniden sayımı, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde il genel meclisi seçiminin iptali talepleri reddedildi.

Yeniden Refah Partisi'nin; Ardahan'ın Göle ve Erzurum'un Horasan ilçesinde oyların yeniden sayımı, Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye meclisi oylarının yeniden sayımı talepleri reddedildi.

DEVA Partisi'nin ise Elazığ'ın merkez ilçesine bağlı Yurtbaşı beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimlerinde oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.

12 Nis 2024 - 22:34 DHA Ankara- Gündem

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