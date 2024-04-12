Yılmaz'dan, Gazze'de saldırıya uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze'de TRT Arabi ekibinin İsrail'in saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan Sami Şahada’ya ve TRT Arabi'ye geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı'nın İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğraması sonucunda ağır yaralanan Sami Şahada’ya şifa diliyorum. TRT ailesine geçmiş olsun. İsrail, basın mensuplarına yaptığı saldırılarla katliamlarını ve insanlığa karşı suçlarını örtemeyecek. Uluslararası basını ve basın özgürlüğünün bayraktarlığı yapanları bu suçları görmeye ve tavır almaya davet ediyoruz. Demokrasi, temel haklar ve basın özgürlüğü için Gazze en açık samimiyet testidir" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.